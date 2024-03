Giorgia Palmas compie 42 anni: "Sono una donna serena"

Instagram @giopalmas82

Il 5 marzo Giorgia Palmas compie 42 anni, e alla vigilia di questa data importante condivide sui social le sue emozioni. "Sono 42 anni... da una parte non sono tanti ma dall'altra sì, sembra che il tempo da un certo momento abbia davvero preso a volare. Sono fermamente convinta che verso i 40 una donna raggiunga una completa maturazione e idea di se stessa e si iniziano a fare dei bilanci…", ha esordito la showgirl a corredo di un suo scatto su Instagram. "Io posso dire una cosa di questi primi 42 anni…. Sono una donna serena e felice, e ringrazio ogni giorno per tanto, per tutto. Questo non vuol dire che la vita sia sempre stata facile, chiara o priva di sorprese e delusioni, anzi… ma di carattere ho sempre apprezzato troppo il valore della vita, e sono convinta che vada vissuta bene e giorno per giorno". "Viva la vita, quella bella che ti fa ridere e sorridere, viva le persone che ti danno e non ti tolgono, con cui condividere i ricordi, le passeggiate, i tramonti, un tuffo al mare…", ha quindi proseguito l'ex Velina di Striscia la Notizia. "Viva l'amore, ma quello vero, che vedi negli occhi dei figli e quello che scalda - a me con le braccia forti di mio marito - e ti fa sentire protetta e a casa", ha concluso Giorgia Palmas, che con Filippo Magnini ha costruito una bellissima famiglia, insieme alla loro figlia Mia, tre anni, e a Sofia, 16 anni a luglio, la primogenita avuta dalla showgirl da una precedente relazione. "Oggi è un giorno importante... buon compleanno Giorgia", ha scritto Filippo Magnini nelle sue storie su Instagram condividendo un video in cui è intento a preparare la torta di compleanno per la moglie. "Amore infinito della mia vita", ha commentato, aggiungendo tanti cuori, Giorgia Palmas.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia d'amore

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti a Milano nel 2018, quando la showgirl era già mamma di Sofia. A dicembre del 2019 è arrivata la proposta di matrimonio; le nozze si sarebbero dovute celebrare pochi mesi dopo in Sardegna, ma la coppia era stata costretta a rimandarle a causa della pandemia Covid. Il 25 settembre del 2020 è arrivata Mia, mentre nel 2021 hanno celebrato il matrimonio civile a Milano, e a maggio del 2022 si sono uniti con rito religioso con una grande festa sul Lago di Como.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l'amore per la famiglia condiviso a Verissimo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano poi condiviso le emozioni per le nozze a Verissimo, mostrando in esclusiva le immagini del loro matrimonio religioso e parlando della loro famiglia. "È stato il nostro matrimonio, ma anche quello della nostra famiglia", aveva raccontato la coppia. La showgirl aveva poi aggiunto: "Io ero molto emozionata, pervasa da una sensazione di felicità, ma anche di incredulità. Mi sono goduta ogni istante, ogni emozione". "Ho ballato con Mia e Sofia quel giorno. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note di La Bella e la Bestia. Con lei con il tempo si è creato un rapporto di figlia", le aveva fatto eco Filippo Magnini.