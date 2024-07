Giorgia Palmas celebra su Instagram il sedicesimo compleanno della figlia Sofia con un messaggio ricco d'amore. "Che belli questi tuoi 16 anni Amore mio", esordisce la showgirl a corredo di due scatti della figlia nata il 15 luglio 2008 dall'unione con l'ex compagno Davide Bombardini. "Ogni estate per me parla di te, aspettando i tuoi compleanni, con il tuo sorriso, i tuoi capelli sciolti al vento e i tuoi occhi meravigliosi. Stai diventando davvero grande ed è uno spettacolo starti accanto e scoprire tutte le pagine della tua vita", ha quindi proseguito Giorgia Palmas, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella sua Sardegna. "Tu lo sai che per me rimarrai sempre quella bimba con la bocca a cuoricino e la manina sempre stretta nella mia, ma io so invece che adesso stai diventando davvero una donna". E conclude: "Sarò sempre al tuo fianco Sofi del mio cuore. Buon Compleanno Amore mio infinito". Al post pubblicato sul profilo dell'ex velina di Striscia la Notizia sono seguiti numerosi messaggi di auguri, tra cui quello del marito Filippo Magnini e della storica amica Elena Barolo.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l'amore per la famiglia

Durante un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2022, Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano parlato della loro famiglia e del legame con Sofia. "Io devo ancora abituarmi all'idea di vedere mia figlia Sofia così grande. Io e lei abbiamo un ottimo dialogo, e spero che questa cosa continui", aveva rivelato Giorgia Palmas, a cui Filippo Magnini le aveva fatto eco: "Nel tempo con lei si è creato un rapporto di figlia, per Sofia sono come un papà. Quando guardo Sofi e Mia, penso a quante cose debbano ancora fare nelle loro vite, e noi siamo sempre pronti ad accompagnarle e a proteggerle. Loro, poi, devono fare il loro percorso da sole, quindi le prendi per mano, ma a un certo punto devi anche lasciarle andare". La coppia, che a settembre del 2020 ha accolto la figlia Mia, nel 2021 ha celebrato il matrimonio civile, mentre a maggio 2022 si è unita anche con il rito religioso. Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo avevano mostrato le immagini esclusive del loro matrimonio religioso, e Magnini aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Ho ballato con Mia e Sofia quel giorno. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note de La Bella e la Bestia". "È stato il nostro matrimonio, ma anche quello della nostra famiglia", aveva aggiunto la coppia.