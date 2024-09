"Sei energia pura", scrive la showgirl sui social per celebrare il compleanno della figlia Mia nata dall'amore con Filippo Magnini

Giorgia Palmas festeggia su Instagram il quarto compleanno della figlia Mia - nata il 25 settembre 2020 dall'amore con Filippo Magnini - con una serie di tenere storie.

"Quattro anni fa è iniziato tutto così e poi... - scrive la showgirl a commento degli scatti della piccola condivisi sui social - e poi è stato tutto magico, una favola stupenda da raccontare. Cara Mia sei stata dal primo istante un vulcano di emozioni, d'amore, una gioia infinita. Con te, con Sofi, abbiamo iniziato il capitolo più bello della nostra Vita, quello della nostra famiglia e giorno dopo giorno abbiamo imparato a conoscerci e ad amarci follemente. Con te ogni giorno è stato una sorpresa, sei energia pura, un vero vulcano. Di sicuro una bambina con un carattere forte, particolare, acuto, speciale che rende ogni giorno 'nuovo'. E oggi sono 4 meravigliosi anni di te. Buon compleanno Amore mio nostro infinito. Sei Vita Mia".

Nelle foto di famiglia si vede anche Sofia, la primogenita di Giorgia Palmas nata il 15 luglio 2008 dall'unione con l'ex compagno Davide Bombardini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l'amore per la famiglia

Durante un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2022, Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano parlato della loro famiglia e del legame con Sofia. "Io devo ancora abituarmi all'idea di vedere mia figlia Sofia così grande. Io e lei abbiamo un ottimo dialogo, e spero che questa cosa continui", aveva rivelato Giorgia Palmas, a cui Filippo Magnini le aveva fatto eco: "Nel tempo con lei si è creato un rapporto di figlia, per Sofia sono come un papà. Quando guardo Sofi e Mia, penso a quante cose debbano ancora fare nelle loro vite, e noi siamo sempre pronti ad accompagnarle e a proteggerle. Loro, poi, devono fare il loro percorso da sole, quindi le prendi per mano, ma a un certo punto devi anche lasciarle andare". La coppia, che a settembre del 2020 ha accolto la figlia Mia, nel 2021 ha celebrato il matrimonio civile, mentre a maggio 2022 si è unita anche con il rito religioso. Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo avevano mostrato le immagini esclusive del loro matrimonio religioso, e Magnini aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Ho ballato con Mia e Sofia quel giorno. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note de La Bella e la Bestia". "È stato il nostro matrimonio, ma anche quello della nostra famiglia", aveva aggiunto la coppia.