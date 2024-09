Giorgia: "Il matrimonio? C'è stata la proposta, ma nessuno l'ha organizzato"

"Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno": la cantante ha rilasciato una lunga intervista in cui parla anche dell'amore con Emanuel Lo

Giorgia parla anche della sua lunga storia amore con Emanuel Lo nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Tra i temi tratti anche quello del matrimonio: la cantante rivela di aver ricevuto la fatidica proposta da parte del compagno.

"C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione - spiega - Però nessuno ha più organizzato".

E sul sentirsi ancora innamorata, Giorgia risponde: "Sì. Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato. Il che da una parte è positivo, dall’altra sembra sempre che ci conosciamo da cinque minuti. Di recente mi ha detto: 'Bello eh? Ma che fatica!'. Comunque, seriamente: ci deve essere la lucina interiore. Quella cosa dentro che ti emoziona quando l’altro torna a casa la sera anche se lo hai visto al mattino. Se è spenta, è un problema".

Sull'intenzione di recuperare o meno le nozze, Giorgia aggiunge: "Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello… Famo già tutto noi…".

Giorgia ed Emanuel Lo, il loro amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Giorgia ed Emanuel Lo avevano parlato della loro storia d'amore.

Giorgia aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Noi due stiamo insieme da venti anni, quando ci siamo conosciuti lui aveva 23 anni e io 31. Io all'inizio avevo dei pregiudizi sulla nostra differenza di età, ma poi sono svaniti. Lui è molto sensibile e si mette sempre in discussione. È un papà eccezionale, è sempre presente e super attento".

Emanuel Lo, invece, aveva raccontato: "Sono sempre stato innamorato di Giorgia, l'ho scoperta da subito ma ero troppo piccolo. Mi ricordo che mi sono innamorato prima della sua voce e poi di lei. Quest'amore è rimasto lì, finché ci siamo incontrati. Pian piano, crescendo, le nostre età si sono avvicinate e mi sono innamorato subito di lei. Poi, quando abbiamo lavorato insieme, per la prima volta l'ho guardata e ho capito che era troppo vicina a me. Ci ho messo due anni e mezzo di lavoro vero, ho dovuto trovare la chiave giusta e sono riuscito ad aprire la porta giusta", aveva detto il ballerino.

"Non ci siamo fatti mancare niente in questi 20 anni. Abbiamo vissuto tutto quello che deve vivere una coppia: i momenti felici, i litigi, l'amore per un figlio, la separazione, l'odio e di nuovo l'amore", aveva aggiunto l'insegnante di Amici.