Giordana Angi parla a Verissimo del suo successo internazionale: "Non mi aspettavo tutto questo, è una nuova vita fatta di viaggi e di canzoni".

La cantautrice - che ha collaborato con Sting e Shaggy - rivela di aver rifiutato, in un primo momento, la chiamata del produttore, che le ha aperto le porte dei palchi del mondo.

"Il mio produttore era in vacanza in Italia e per caso alla radio ha ascoltato una mia canzone: Amami Adesso. Mi ha chiamata perché voleva sapere chi ci fosse dietro a quel brano. Lui ha prodotto Madonna, Lady Gaga, ma per me non era un bel periodo, volevo smettere di cantare", afferma la cantautrice.

E racconta cosa ha risposto durante quella conversazione: "Gli ho detto: 'In questo momento non ce la faccio', gli ho detto di no quando nessuno avrebbe rifiutato una proposta del genere".

Poi però Giordana Angi ci ha ripensato: "L'ho richiamato dopo qualche mese e mi ha accolta".