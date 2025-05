"In questa foto non dimostri i tuoi brillanti 19 anni, ma almeno 18 e cinque mesi di meno". Ambra Angiolini ha condiviso sul suo profilo Instagram un post per fare gli auguri al secondogenito Leonardo per i suoi 19 anni.

L'attrice ha pubblicato una dolce foto del figlio da neonato e un video della cena di compleanno insieme a Francesco Renga e alla figlia maggiore Jolanda.

"Sono pazza di te da prima di incontrarti e più di quello che pensavo di riuscire ad amare. Sei il mio limite ampiamente superato. Grazie per aver letto l’annuncio giusto ed aver scelto la mia panzetta", sono le parole scelte da Ambra Angiolini che accompagnano il post.

Ambra Angiolini parla a Verissimo dei figli e della fine della storia con Francesco Renga

Ambra Angiolini aveva parlato nello studio di Verissimo del rapporto con Francesco Renga: "Mi sembrava un modo intelligente per evitare di vivere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già molto difficile mantenere la calma. Ed è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella".

E parlando di quanto sia stato fondamentale l'arrivo nella sua vita della figlia Jolanda e poi del secondogenito Leonardo, l'attrice aveva aggiunto: "Lei, che oggi è una ragazza magica, ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello. Poi è arrivato anche Leonardo..."