La storia di una cantautrice dall’animo sensibile che con la sua musica sta conquistando il mondo: Giordana Angi sarà ospite a Verissimo, sabato 18 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Giordana Angi è nata a Vannes, in Bretagna, nel 1994. Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con Incognita poesia, mentre nel 2019 si è classificata seconda ad Amici. E proprio nella scuola di Maria De Filippi è tornata in seguito ricoprendo vari ruoli: ha partecipato per esempio come giudice per i casting iniziali e ha collaborato nel programma come tutor e coach di canto.

La cantautrice scrive e canta in quattro lingue ed è polistrumentista. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Sting e Shaggy. Tra le esperienze che hanno caratterizzato il suo percorso artistico, la partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Come mia madre. Nel 2021 ha attraversato un periodo complicato, durante il quale ha pensato di abbandonare la musica.

Ospite a Verissimo nel 2023, ha rivelato: "Il mio produttore era in vacanza in Italia e per caso alla radio ha ascoltato una mia canzone: Amami Adesso. Mi ha chiamata perché voleva sapere chi ci fosse dietro a quel brano. Lui ha prodotto Madonna, Lady Gaga, ma per me non era un bel periodo, volevo smettere di cantare. Gli ho detto: 'In questo momento non ce la faccio', gli ho detto di no quando nessuno avrebbe rifiutato una proposta del genere. L'ho richiamato dopo qualche mese e mi ha accolta".