Gio Evan ha annunciato sui social la scomparsa della mamma. Lo scrittore e cantante di 36 anni ha condiviso su Instagram uno scatto amarcord con l'amata mamma, dedicandole dolci parole.

"Grazie a chi ieri e in questi giorni ci ha donato pensiero e buone parole di vicinanza. Grazie a chi crede nell'invisibile e ha lavorato con noi nell'energia, nello spirito e in quel che è eterno davvero. Grazie a mia madre per aver vissuto un'intera vita nel segno del buono, del gentile e del delicato. Mi piace questa foto, mi ricorda che per un attimo siamo stati piccoli insieme", ha scritto a corredo della foto con la mamma Gio Evan, che di recente aveva condiviso sui social un altro toccante post dedicato alla donna.

"La mia vita è iniziata dentro te, (…) in te ho formato la schiena, fuori di te me l'hanno solo spezzata (…) Mi hai insegnato con tenacia la gentilezza, non ho preso i tuoi occhi, ma porto il tuo sguardo, non ho la tua altezza, ho le tue basi, non ho le tue mani, ti somiglio però nei gesti. Grazie per sempre mamma, o forse è ora che inizi a chiamarti con il tuo vero nome, angelo custode. Buon viaggio", aveva scritto il cantante, all'anagrafe Giovanni Giancaspro, a corredo di un'altra foto da bambino con la mamma.

Gio Evan e l'amore per la mamma condiviso a Verissimo

Ospite tre anni fa a Verissimo, Gio Evan aveva ripercorso i momenti più intensi della sua vita, parlando anche della madre.

"A 14 anni ho detto a mia madre che avrei voluto trasferirmi in montagna. Io sono cresciuto in campagna, ma quella era una meta che avrei voluto raggiungere, così sono andato a vivere da un amico", aveva raccontato lo scrittore e cantante.

"Mia madre ha appoggiato la mia scelta, lei mi ha sempre lasciato libero; a 7 anni le ho detto: Mamma per favore non educarmi, ci penso io. Mi sono sempre fidato di me stesso e sono orgoglioso di averlo fatto capire ai miei genitori", aveva aggiunto Gio Evan, che nella sua vita ha viaggiato tra tanti Paesi del mondo.

Lo scrittore aveva parlato anche del suo rapporto con la fede: "Ho conosciuto Gesù durante un viaggio in India, dopo 31 giorni di digiuno in cui pensavo di morire. È stato l'aggiunta della mia vita".

Rivivi nel video sotto, l'intervista a Gio Evan a Verissimo.