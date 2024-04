Gino Cecchettin: "Sono vicino ai genitori di Filippo Turetta. Li esorto a essere forti"

Gino Cecchettin ricorda a Verissimo sua figlia Giulia, uccisa a 22 anni. E afferma di essere rimasto in contatto con i genitori di Filippo Turetta.

"All'inizio pensavamo che ci fosse stato un incidente. Abbiamo cercato insieme i nostri figli", ricorda Gino Cecchettin, che ha perso la figlia a novembre del 2023.

Per quanto riguarda i rapporti con i genitori di Filippo Turetta oggi: "Sono in contatto con loro, ci sentiamo per messaggi. Ci siamo sentiti per Natale e per Pasqua. Sono molto vicino a loro, esorto loro a tenere duro, a essere forti, ad andare avanti. La loro vita deve continuare anche per l'altro figlio che hanno".

Alla domanda come sia riuscito a non perdersi, a non cedere alla rabbia e alla vendetta, Gino Cecchettin risponde: "Ho preso come esempio Giulia. Lei non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Mi sono dedicato all'amore perché per me lei era il simbolo dell'amore".