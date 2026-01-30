Gigliola Cinquetti parla a Verissimo della lunga storia d'amore con Luciano Teodori, che ha sposato nel 1979 e con cui ha avuto i figli Giovanni (1980) e Costantino (1984).



"Da più di 40 anni Luciano mi dice: 'Mi piace il tempo con te'", afferma la cantante, 78 anni. Alla domanda se dopo così tanti anni insieme litighino ancora, Gigliola Cinquetti risponde: "Non succede da un po' di tempo e la cosa mi preoccupa un po'".



Pensando alla loro lunga storia d'amore, la cantante aggiunge: "Stiamo sempre insieme e c'è sempre una piccola sofferenza quando uno dei due deve partire per qualche impegno".