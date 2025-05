Gigi D'Alessio ospite a Verissimo

Ha fatto la storia della musica italiana e le sue canzoni continuano a emozionarci: domenica 11 maggio a Verissimo sarà ospite Gigi D’Alessio.

Nato nel 1967 a Napoli, Gigi D’Alessio si appassiona alla musica da bambino. Dopo alcune collaborazioni con artisti napoletani, diventa il pianista di Mario Merola. Nel 1992 arriva il suo primo album Lasciatemi cantare. Il 1997 è l'anno del suo primo stadio: canta all'allora San Paolo (oggi Stadio Maradona).

Nel 2000 partecipa al Festival di Sanremo con Non dirgli mai. Nello stesso anno si tiene il suo concerto in piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 200mila persone. L'anno dopo torna al Festival di Sanremo con Tu che ne sai. Tra il 2002 e il 2003 il suo brano Non mollare mai è la sigla di Amici di Maria De Filippi. In più di 30 anni di carriera, Gigi D'Alessio conta in totale 21 album in studio. Cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. E importanti collaborazioni con grandissimi artisti: da Lucio Dalla a Lara Fabian. Ha partecipato a tanti programmi televisivi, ricoprendo diversi ruoli: è stato conduttore (come nel caso di Capodanno con Gigi D'Alessio), giudice (come nel caso di The Voice) e ospite.

Gigi D’Alessio è papà di sei figli e nonno di quattro nipoti. Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (in arte Lda, 2003) sono nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Andrea (2010) è nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Francesco (2022) e Ginevra (2024) sono nati dalla relazione con la compagna Denise Esposito. Il figlio maggiore Claudio l'ha reso nonno di tre nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021). Nel 2024 la figlia maggiore Ilaria l'ha reso nonno del nipotino Joseluì.