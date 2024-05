Gigi D’Alessio laureato: “Non mollate mai”

Gigi D'Alessio è laureato. Il cantante ha ricevuto la Laurea honoris causa dal Conservatorio Musicale "Nicola Sala" di Benevento.

Gigi D'Alessio ha pubblicato sui social delle foto con la corona d'alloro e il tocco, il tradizionale cappello da laureato: "La musica è qualcosa che non si finisce mai di imparare. Mi è stata conferita la Laurea honoris causa per il contributo alla disciplina ‘Pop per Songwriter’. È un onore, dopo tanti anni di viaggi, emozioni e incontri, avere questo tipo di riconoscimenti che fanno bene all’anima". "Dedico questa laurea a tutti i ragazzi appassionati di musica: non mollate mai", ha concluso il cantante con un riferimento al suo brano Non Mollare Mai.

Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dal conservatorio la decisione di conferire la Laurea honoris causa a Gigi D'Alessio è stata motivata così: "Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D'Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera. Gigi d'Alessio ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background".