Francesco, il figlio di Gigi D’Alessio

Il piccolo Francesco ha compiuto tre anni e Gigi D’Alessio ha dedicato al figlio uno speciale post di buon compleanno su Instagram. Una foto che ritrae il bambino sorridente, davanti a un grande orologio. A corredo dello scatto c’è una dolce didascalia: “3 anni di puro amore. Auguri cuore di papà”.

Francesco è nato il 24 gennaio 2022 dalla relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito, che è iniziata nel 2020. Il 7 luglio 2024 la coppia ha avuto un’altra figlia, Ginevra. Ginevra è la sesta figlia del cantante, che è anche padre di Claudio (1987), Ilaria (1992), Luca (in arte LDA, 2003), avuti insieme all’ex moglie Carmela Barbato. Mentre dall’amore con Anna Tatangelo è nato nel 2010 Andrea.

Gigi D’Alessio parla di paternità a Verissimo

A Verissimo Gigi D’Alessio aveva parlato della paternità: “Io ho imparato a fare il papà, perché lo impari giorno dopo giorno. Non esiste una scuola dove si impara a fare i genitori. Ho cercato di dargli tutto l’affetto possibile, anche se sono mancato fisicamente. Il cantante non è che può delegare qualcuno ad andare, per esempio, a fare l’intervista. Le canzoni le devo scrivere io, a cantare ci devo andare io, a girare il mondo ci devo andare io. Ovviamente uno manca. Poi che fai, quando vai a casa cerchi con un giocattolo o con un sorriso di fargli passare tutti gli sfizi. Diciamo, gli fai fare tutto quello che vogliono per compensare, un altro errore”.