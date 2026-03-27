Il 27 marzo 2026 LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio) compie 23 anni e, nel giorno del suo compleanno, il padre Gigi D'Alessio condivide su Instagram uno scatto insieme al figlio.

"Compleanno clandestino. Auguri vita mi", è la didascalia del post di Gigi D'Alessio che cita il brano del figlio Poesie clandestine.

Poesie clandestine è la canzone di LDA e Aka 7even uscita nel febbraio 2026, che anticipa il loro primo album collaborativo.

Luca D'Alessio - in arte LDA - è nato nel 2003 dal matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato. La coppia ha avuto anche i figli Claudio (1987) e Ilaria (1992). Gigi D’Alessio poi è diventato anche papà di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. E ha avuto i figli Francesco (2022) e Ginevra (2024) con l'attuale compagna Denise Esposito.

LDA parla delle difficoltà di essere "figlio d'arte"