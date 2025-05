Gianni Sperti, lo scatto amarcord con Rossella Brescia: "Ricordi"

Gianni Sperti pubblica sui social una foto ricordo che lo ritrae insieme all'amica e collega Rossella Brescia. "Ricordi", è il commento scelto dall'ex ballerino e opinionista. Lo scatto è stato condiviso anche nelle storie Instagram della ballerina e conduttrice, che ha commentato con un cuore rosso.

In passato, Gianni Sperti e Rossella Brescia hanno condiviso diverse esperienze lavorative. Una su tutte quella a Buona Domenica, dove entrambi facevano parte del corpo di ballo a cavallo tra gli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila.

Nello stesso periodo faceva parte del cast della trasmissione anche Paola Barale, che all'epoca era sposata con Gianni Sperti.

Gianni Sperti a Verissimo: "Paola Barale è stata la donna più importante della mia vita"

Ospite a Verissimo, Gianni Sperti ha parlato della fine del suo matrimonio con Paola Barale, con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. L'ex ballerino e opinionista, 52 anni, ha definito quel periodo come uno dei più difficili della sua vita: "La separazione è stata difficilissima. È stata una separazione che non è avvenuta in privato, ma davanti a tutta Italia. Mi sentivo osservato, giudicato in qualsiasi posto andassi. Non ero pronto alla separazione e non ero pronto nemmeno alla separazione mediatica. Inoltre mi trovavo a ricominciare da zero".

Nel ripensare al legame con Paola Barale, in trasmissione Gianni Sperti ha ammesso: "Lei è stata la donna più importante che ho amato nella mia vita".