Gianni Morandi sui social con un occhio bendato

Gianni Morandi si è mostrato con un occhio coperto da una benda. " Ho fatto a pugni": è la didascalia del post del cantante, 79 anni, che ha condiviso lo scatto sui social, facendo preoccupare i fan.

In tanti hanno commentato la foto con apprensione: da Monica Leofreddi a Lorenzo Jovanotti fino a Francesca Barra e Cesare Cremonini.

Gianni Morandi aveva già fatto preoccupare i fan quando nel 2021 è stato ricoverato per gravi ustioni, in particolare a una mano, dopo un incidente che rischiava di essere fatale per il cantante.

Gianni Morandi era caduto in una buca mentre bruciava delle sterpaglie: "Sono caduto in una buca di un metro dove butto rami e altre cose a cui periodicamente do fuoco, avvisando la Protezione civile. C’era un pezzo di legno verde che non andava giù. Ho preso un forcale per spingerlo e sono volato dentro a questo braciere. Non so cosa mi abbia fatto venire fuori, qualcuno mi ha guardato dal cielo", aveva detto in un'intervista. In un'altra intervista, parlando dell'incidente, aveva raccontato: "Quando sono venuto fuori mi sono buttato sull'erba. Piangevo come un bambino. Non sentivo nemmeno il dolore. Bastavano 10 secondi in più ed ero morto perché poi svieni dal dolore".

Gianni Morandi allora aveva trascorso quasi un mese in ospedale e si era poi sottoposto a una lunga riabilitazione. Per diversi mesi infatti il cantante aveva avuto la mano fasciata, di cui aveva mostrato le cicatrici sui social.