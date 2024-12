Gianni Morandi compie 80 anni e festeggia in Portogallo con la moglie

Gianni Morandi compie 80 anni. Il cantante festeggia il compleanno a Lisbona con la moglie Anna. "Verso Lisbona", ha scritto Gianni Morandi sui social, pubblicando uno scatto davanti all'aereo insieme ad Anna Dan.

Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l'11 dicembre 1944, Gianni Morandi ha iniziato ad appassionarsi alla musica già da bambino. "In famiglia cantavamo tutti. Vennero le feste dell'Unità dove fui invitato e, con un cachet di mille lire a serata, mi esibii finalmente su un palco. Era il tempo dei bambini prodigio, così la domenica facevo due esibizioni, una pomeridiana e l'altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare", aveva raccontato il cantante.

Infatti per l'80esimo compleanno, Gianni Morandi ha voluto fare una dedica a se stesso bambino. Pubblicando una foto da piccolo con il microfono in mano, ha scritto: "Quanta strada abbiamo fatto".

Con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Gianni Morandi è considerato un'icona della musica italiana. Dal 1994 è legato ad Anna Dan che ha sposato nel 2004 e con cui ha avuto il figlio Pietro. Gianni Morandi è papà anche di Marianna e Marco, nati dal matrimonio con Laura Efrikian, terminato nel 1979.