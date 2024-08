Gianni Morandi e Anna Dan, 30 anni d'amore

Gianni Morandi e Anna Dan hanno festeggiato 30 anni d'amore. Si sono conosciuti il 19 agosto del 1994, per il cantautore fu un colpo di fulmine, ma non è stato semplice conquistare Anna.

"Un mio amico mi aveva avvisato che non era una persona facilmente conquistabile. Le ero sembrato il solito cantante che fa il galletto, infatti mi diede il numero di telefono sbagliato", aveva rivelato Gianni Morandi al Corriere della Sera. Nel 1997 sono diventati genitori di Pietro. Si sono sposati a novembre del 2004.

Gianni Morandi ha raccontato che negli anni non ha mai smesso di corteggiare la moglie: "Ho cercato di non annoiarla, di essere uno che le dimostra che ho voglia di stare con lei, fare cose con lei". Anna Dan è stata vicina al marito nel difficile periodo in seguito a un incidente che gli ha provocato gravi ustioni.

Insieme da 30 anni e più uniti che mai. "19 agosto 1994. 19 agosto 2024. Trent’anni insieme, ancora e più che mai", ha scritto Gianni Morandi sui social in occasione del loro anniversario.

Nel video sopra, la storia d'amore di Gianni Morandi e Anna Dan.