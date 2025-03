Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono pronti alle nozze. La coppia ha ripercorso sui social, con una serie di immagini, alcuni momenti della loro storia d'amore. Tra cui istanti nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti.

"È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente marito e moglie", è la didascalia del post, in cui Federica Calemme mostra anche la prova dell'abito da sposa, precisando: "E no, l’abito non è questo".

Insieme dal 2021, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme avevano parlato a Verissimo della loro storia d'amore nata al GfVip. "Federica è una ragazza di una semplicità, un'onestà, una naturalezza incredibili. Se lei fosse entrata in Casa prima, io avrei avuto occhi solo per lei, avrei scelto lei subito", aveva detto Gianmaria Antinolfi. Federica Calemme invece aveva aggiunto: "Mi hanno colpito i suoi modi, il suo lato tenero, è molto affettuoso".