Gianmarco Tognazzi festeggia 18 anni di matrimonio con Valeria Pintore

Gianmarco Tognazzi ha festeggiato il 18esimo anniversario di matrimonio con Valeria Pintore, e per celebrare questa data importante ha dedicato sui social dolci parole alla moglie.

"Auguri amore mio! Oggi il nostro matrimonio diventa maggiorenne e senza dubbio posso confermare che è stata sicuramente la decisione migliore che abbia mai preso nella mia vita! Ti amo", ha scritto l'attore e conduttore alla moglie, aggiungendo tanti cuori ad alcune foto delle loro nozze.

"Siamo maggiorenni! Ti amo pazzo papino del mio cuore! Diciotto anni d'amore… un amore bellissimo il nostro", ha commentato Valeria Pintore, che è convolata a nozze con Gianmarco Tognazzi il 10 giugno del 2006, coronando la loro storia con la nascita di due figli: Andrea Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo venuto alla luce nel 2012.

Gianmarco Tognazzi parla della sua famiglia a Verissimo

Figlio di Ugo Tognazzi e della sua seconda moglie, l'attrice Franca Bettoja, Gianmarco ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, affermandosi come attore e conduttore televisivo.

Ospite a Verissimo, Gianmarco Tognazzi aveva ripercorso alcuni momenti della sua carriera e aveva parlato della sua famiglia. A proposito del suo rapporto con i figli, aveva raccontato: "Con loro mi comporto come un amico, non sono severo come padre e sono molto orgoglioso dei miei figli". E parlando della primogenita aveva aggiunto: "Andrea Viola ha una grande passione per la danza ereditata dalla nonna, perché mia madre prima di diventare attrice è stata una grande ballerina".