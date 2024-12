Gianmarco Tamberi mostra la nuova fede nuziale

Gianmarco Tamberi mostra sui social la nuova fede nuziale. Dopo l'ironico video fatto a fine agosto, quando aveva mostrato la moglie Chiara Bontempi intenta a osservare le vetrine di una nota gioielleria nel centro di Roma, l'atleta ha finalmente indossato il nuovo anello e questa volta sembra prendere le precauzioni da ulteriori disavventure. Dopo aver perso in maniera accidentale l'anello originale durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tamberi ha infatti mostrato un video in cui copre scherzosamente il dito con del nastro adesivo affinché la fede non scivoli più via. "Ho detto sì" è il divertente messaggio pubblicato a corredo delle immagini, commentate anche dalla moglie Chiara Bontempi con delle emoji. "Ho sentito questa fede che scivolava via, poi l'ho vista rimbalzare dentro la barca e la speranza che tornasse dentro. Invece è uscita ed è caduta", aveva raccontato Tamberi durante l'intervista rilasciata a settembre a Verissimo.

In merito alle Olimpiadi di Parigi 2024, Chiara Bontempi aveva pubblicato sui social una toccante dedica al marito, che aveva vissuto momenti particolarmente difficili per via di un calcolo renale che ha costretto l'atleta alla corsa in ospedale a poche ore dalla sua gara, condizionandone il risultato. "Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò! Tu sei il mio oro!", aveva commentato a conclusione del messaggio.

Nel video sotto, la storia di Gianmarco Tamberi.