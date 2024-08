Gianmarco Tamberi ricompra la fede nuziale: il video ironico con Chiara Bontempi

Sul suo account TikTok, Gianmarco Tamberi ha dato ancora una volta prova della sua simpatia pubblicando un ironico video insieme alla moglie per le vie del centro di Roma. Nella clip si vede Chiara Bontempi intenta a guardare le vetrine di una nota gioielleria e fare segno all'anulare. L'atleta commenta il tutto scrivendo "Fede nuova in arrivo...", facendo così riferimento al nuovo acquisto dell'anello nuziale, dopo averlo perso accidentalmente durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Mi ha incastrato", scherza di nuovo Tamberi.

Sempre a proposito delle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la finale del salto in alto, Chiara Bontempi ha pubblicato sui social una speciale dedica al marito Gianmarco Tamberi, che ha affrontato momenti particolarmente difficili per via di un calcolo renale che ha costretto l'atleta alla corsa in ospedale a poche ore dalla sua gara, condizionandone il risultato. Un dolce messaggio che si conclude così: "Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò! Tu sei il mio oro!".

Nel video sotto, la storia di Gianmarco Tamberi.