Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, le nuove foto del matrimonio: "Il senso di ogni cosa"

A pochi giorni dalle nozze celebrate a Villa Oliva, vicino Lucca, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno condiviso sui social nuovi scatti della cerimonia. "Il senso di ogni cosa", si legge a commento delle foto pubblicate tramite un post presente in entrambi i profili Instagram degli sposi.

Nelle nuove fotografie del matrimonio si vedono anche Leopoldo Mattia, figlio della coppia nato nel 2016, Pietro, primogenito di Ilaria D'Amico nato dalla relazione con l'imprenditore Rocco Attisani, Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio di Gigi Buffon con Alena Seredova.

Insieme dal 2014, l'ex portiere, 46 anni, e la giornalista, 51 anni, si sarebbero dovuti sposare lo scorso giugno, ma il matrimonio era stato rimandato a causa degli impegni calcistici di Gianluigi Buffon. In un'intervista, Ilaria D'Amico aveva raccontato: "Ci eravamo detti di sposarci a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore".