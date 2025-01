Giacomo Giorgio ospite a Verissimo

La sua storia è la pellicola più intensa che abbia mai vissuto: Giacomo Giorgio si racconterà per la prima volta a Verissimo, sabato 25 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Napoli il 4 maggio del 1998, Giacomo Giorgio coltiva la passione per la recitazione fin da bambino. Dopo il divorzio dei genitori, a 9 anni si trasferisce a Milano dove si avvicina al metodo Stanislavskij e recita in alcune compagnie teatrali. A 17 anni si trasferisce a Roma per coltivare il suo sogno di diventare un attore.

I film Non c'è campo di Federico Moccia e The happy Prince di Rupert Everett sono tra i primi lavori al cinema di Giacomo Giorgio.

La notorietà arriva nel 2020 quando entra nel cast della serie Mare fuori dove interpreta Ciro Ricci. Torna sul grande schermo nel ruolo del poliziotto Zeman nei film Diabolik - Ginko all’attacco! e Diabolik - Chi sei? diretti dai Manetti Bros.