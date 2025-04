Giacomo Gianniotti, la dedica alla moglie per l’anniversario: “Ti amo per sempre”

"La decisione migliore che abbia mai preso": inizia così la dolce dedica di Giacomo Gianniotti alla moglie Nichole Gustafson in occasione del loro sesto anniversario di matrimonio.

L'attore, 35 anni, pubblica uno scatto del giorno del loro matrimonio, celebrato ai Castelli Romani, e aggiunge: "Hai un amico in me. Per sempre. Non c’è tempesta che non possiamo affrontare. E insieme siamo sempre migliori. Sono passati 6 anni da quel giorno, non riesco a crederci. Immagino che il tempo voli quando ci si diverte. Compagni fino alla fine. Ci sarò sempre per te".

Giacomo Gianniotti termina la dedica con una frase in italiano: "Ti amo, per sempre". L'attore, diventato noto con il ruolo di Andrew DeLuca in Grey's Anatomy, è naturalizzato canadese, ma ha origini italiane: è nato a Roma nel 1989, ma da giovanissimo si è trasferito con la famiglia a Toronto, in Canada.

Ospite a Verissimo, Giacomo Gianniotti aveva parlato della sua storia d'amore con la moglie Nichole Gustafson: "Ci siamo conosciuti a Los Angeles a un servizio fotografico. Lei era la truccatrice. Mentre mi truccava, ci provavo con lei, anche se non avrei dovuto".