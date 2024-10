Gerry Scotti svela il tenero regalo della nipotina Virginia per la festa dei nonni

Gerry Scotti parla a Verissimo dell'amore per i suoi nipotini Virginia e Pietro

Gerry Scotti parla a Verissimo dell'amore per i suoi nipotini Virginia, di quasi quattro anni, e Pietro, di quasi due anni.

"Virginia ha imparato a fare la sua firma. Per la festa dei nonni me ne ha fatta una, lei si firma Vivi, e al posto dei puntini sulle i ha fatto due cuoricini", racconta il conduttore, 68 anni.

E rivela che secondo Virginia il nonno non è solo un conduttore, ma anche un celebre cantante: "Quando sente la radio a volte dice che sono io a cantare. Per lei sono in hit parade".

Le cene di Virginia e Pietro sono però sempre accompagnate dalla voce del nonno: "Da quando sono nati, cenano guardandomi in tv e ascoltando la mia voce". Parlando invece di Pietro, Gerry Scotti aggiunge: "Ha quasi due anni ed è tenerissimo".