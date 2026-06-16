Gerry Scotti ha ricevuto la laurea honoris causa

Gerry Scotti ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in "Scienze e tecniche della comunicazione" . A conferire l'ambito riconoscimento al conduttore, visibilmente emozionato durante la cerimonia, è stata l'Università dell'Insubria , alla presenza della Ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini . "Benvenuto nella comunità dell'Insubria, dottor Scotti", si legge sui profili social dell'ateneo, a corredo di una serie di scatti che immortalano l'evento. Nel corso dell'evento, Gerry Scotti ha avuto modo di ripercorrere le tappe che lo hanno portato a questo importante traguardo, dal percorso di studi in Giurisprudenza interrotto poco prima della Laurea agli esordi in radio, fino al successo definitivo con la televisione .

Gerry Scotti, la carriera universitaria raccontata a Verissimo

In un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2024, Gerry Scotti aveva parlato del percorso di studi intrapreso per diventare avvocato: "Mi mancavano due o tre esami, me li ero tenuti per riavere l'avvicinamento al militare, perché se tu andavi ed eri iscritto all'ultimo anno di università ti portavano un po' più vicino per sostenere gli ultimi esami. Pensavo che li avrei sostenuti mentre facevo il servizio militare".



Quindi, aveva proseguito: "Ho provato con gli amici dell'Università di Pavia, che quando hanno sentito un'intervista come questa mi hanno invitato per vedere quali esami potevano tenere buoni e quali erano da rifare. Su 23 esami che avevo dato me ne tenevano buoni 8, perché il Diritto nel frattempo è cambiato.

Sinceramente, sono stato pigro e non me la sono sentita.