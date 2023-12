"Two Scotti is meglio che one", scrive il conduttore su Instagram condividendo un video mentre canta con suo figlio Edoardo

Gerry Scotti è sinonimo di spirito natalizio nelle festività ormai imminenti. Dopo aver pubblico il suo primo album di Natale, Gerry Christmas, il conduttore televisivo condivide sul suo profilo Instagram un video mentre canta All I Want for Christmas is You insieme al figlio Edoardo.

"Two Scotti is meglio che one", scrive Gerry Scotti nella didascalia del post. Edoardo, 31 anni, è papà di due bambini: Virginia e Pietro.

Parlando di Gerry Christmas", disco dove il conduttore interpreta undici brani delle feste anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, Gerry Scotti ha raccontato a Tgcom24: "Questo è il primo album realizzato con l'intelligenza artificiale e l'autorizzazione dell'interprete. Ma non ha fatto tutto lei, in alcune canzoni sono solo io".

Gerry Scotti parla del figlio Edoardo a Verissimo

Nel giugno del 2023, Gerry Scotti aveva raccontato nello studio di Verissimo le emozioni provate nel diventare nonno bis.

Nell'ottobre dello stesso anno, il conduttore aveva confidato a Silvia Toffanin: "Direi a Edoardo di prendersi il tempo, lo spazio, il modo di giocare con i suoi figli perché nessuno ti restituirà mai quelle ore, saranno le più belle della tua vita". "Non sono pentito di nulla nella vita, ma - essendo stato molto preso dal lavoro - sono convinto che mi sarei regalato di più se avessi passato più tempo insieme a Edoardo", aveva spiegato Gerry Scotti.