George Ciupilan ospite a Verissimo

George Ciupilan torna nello studio di Verissimo sabato 27 gennaio. Nato in Romania nel 2002, è cresciuto in provincia di Savona insieme alla madre.

Fino ai cinque anni, George ha vissuto in Romania con la nonna mentre la madre lavorava in Italia. Successivamente è stato portato via dal padre e ha vissuto con lui per tre anni.

All'età di otto anni, la madre ha portato via George al padre e si sono trasferiti in Italia, iniziando una nuova vita insieme.

Nonostante le difficoltà, dovute anche all'abuso di alcol da parte del padre, George ha scelto di non portargli rancore, ma ha voluto interrompere comunque i rapporti con lui.

George è diventato noto al pubblico con la partecipazione a Il Collegio nel 2019, seguita dalla partecipazione a La Caserma e al Grande Fratello Vip nel 2022.

Di recente, l'influencer ed ex gieffino ha fatto sapere sui social di aver subito una brutta aggressione, di cui parlerà per la prima volta a Verissimo.