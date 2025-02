Il due volte premio Oscar Gene Hackman (all'anagrafe Eugene Allen Hackman) è stato trovato morto insieme alla moglie, la pianista Betsy Arakawa, nella sua casa di Santa Fe, New Mexico . La notizia è stata divulgata dal Santa Fe New Mexican.

È stata la polizia della contea di Santa Fe a trovare i corpi mercoledì pomeriggio. Non si conoscono ancora le cause della morte dell'attore 95enne e della moglie che aveva 63 anni, ma non si pensa all'omicidio. Insieme ai due, che erano sposati da 34 anni, è stato trovato morto anche il loro cane.

Adan Mendoza, sceriffo della contea di Santa Fe, non ha parlato dell'ora del decesso né della causa e ha dichiarato: "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione".

L'attore è nato il 30 gennaio 1930 in California, a San Bernardino. Come accennato, ha vinto due Premi Oscar. Il primo nel 1972, quando con Il braccio violento della legge di William Friedkin si è aggiudicato il premio di Miglior attore. Mentre nel 1993 è stato eletto Miglior attore non protagonista per il film Gli spietati di Clint Eastwood.