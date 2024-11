Gemma Galgani, il rapporto con Fabio: "Sto ancora aspettando il bacio"

Gemma Galgani parla a Verissimo della sua conoscenza con Fabio a Uomini e Donne: "Mi ha sconvolto, ha capovolto la mia vita. Il nostro è stato un incontro inaspettato che mi ha riempito di gioia e allegria".

Fabio non parla bene italiano perché ha vissuto all'estero per molti anni, quindi con Gemma comunica in inglese. "Io non conosco bene l'inglese, perché ho studiato francese, però mi sono attrezzata e traduco con il telefonino", spiega la dama di Uomini e Donne.

Tra Fabio e Gemma però non è ancora scattato il bacio: "Sto ancora aspettando il bacio vero, passionale. Lui mi ha detto: 'Bacio sulla bocca quando cuore batte'. Il mio batte già abbastanza".