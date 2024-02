Gary Sinise, l'addio al figlio Mac di 33 anni

L'attore di "CSI:NY" e di "Mission to Mars" annuncia la scomparsa di suo figlio McCanna Anthony, venuto a mancare all'età di 33 anni a causa di un cancro

credit foto: Gary Sinise Foundation

Gary Sinise ha annunciato la scomparsa di suo figlio McCanna Anthony, venuto a mancare all'età di 33 anni a causa di un cancro. Sul sito della sua fondazione l'attore di CSI:NY e di Mission to Mars ha raccontato la storia di suo figlio: dalla passione da bambino per la musica, che poi è diventata un lavoro, fino alla malattia scoperta nel 2018.

"A giugno del 2018 a mia moglie Moira Harris è stato diagnosticato un cancro al seno al terzo stadio e, dopo l'operazione, ha iniziato la chemioterapia. Ad agosto dello stesso anno a Mac è stato diagnosticato un raro cancro chiamato cordoma (raro tumore osseo ndr)", ha scritto Gary Sinise, che ha poi ripercorso gli anni della malattia del figlio fino alla sua scomparsa avvenuta il 5 gennaio del 2024.

credit foto: Gary Sinise Foundation

"Come ogni famiglia che perde un figlio, abbiamo il cuore spezzato e stiamo cercando di fare del nostro meglio. Come genitori, è difficile perdere un figlio. Il mio cuore va a tutti coloro che hanno vissuto una perdita simile e a tutti coloro che hanno perso un loro caro", ha aggiunto l'attore di 68 anni.

"Mentre i nostri cuori sono pieni di dolore per la perdita, siamo confortati dalla consapevolezza che Mac ha smesso di soffrire e ispirati da come abbia affrontato la malattia. Ha combattuto una battaglia faticosa contro un cancro incurabile, ma non ha mai smesso di combattere", ha affermato Gary Sinise, che con la moglie Moira Harris - che è poi guarita dal cancro al seno - ha altre due figlie Sophie (1988) ed Ella (1992).

Gary Sinise ha concluso il suo toccante messaggio rivolgendosi direttamente al figlio: "Grazie Mac. Siamo stati fortunati ad averti nelle nostre vite come figlio, fratello e amico. Ci mancherai e ti ameremo per l'eternità".