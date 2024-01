Garrison Rochelle: "Ho paura di perdere mia mamma"

Il coreografo parla a Verissimo di sua mamma di 93 anni: "In famiglia abbiamo iniziato a parlare di quando non ci sarà più. Non sono pronto. Non andrò al suo funerale, perché non ce la faccio"

Garrison Rochelle parla a Verissimo di sua mamma di 93 anni, che è andato a trovare, dopo un'assenza di più di quattro anni.

"Non tornavo negli Stati Uniti da quattro o cinque anni, ma appena sono arrivato tra me e mia mamma era come se ci fossi sempre stato", afferma il coreografo.

Parlando della mamma Molly: "È lucidissima. Quando ero da lei, non siamo mai stati a casa, eravamo sempre in giro".

Davanti al tempo che passa, Garrison Rochelle afferma di voler essere, per quanto possibile, preparato a vivere quello che sarà il momento più doloroso della sua vita: "In famiglia abbiamo iniziato a parlare di quando mamma non ci sarà più. Non sono pronto, ma ci sembrava giusto instaurare questo dialogo. Con mia sorella abbiamo deciso che faranno tutto loro, io arriverò dopo, perché non ce la faccio".