Gal Gadot: "All'ottavo mese di gravidanza operata d'urgenza per un coagulo di sangue al cervello"

In un lungo post condiviso su Instagram, Gal Gadot racconta di aver subito un'intervento chirurgico d'urgenza per un coagulo di sangue al cervello mentre era incinta della sua quarta figlia, venuta alla luce a inizio 2024. "Quest'anno è stato un anno di sfide e di riflessioni profonde, e sono stata combattuta su come, o addirittura se, condividere una storia personale", scrive sui social l'attrice di origini israeliane, nota per le sue interpretazioni in Wonder Woman e Fast & Furious.

Gal Gadot continua: "Nel mese di febbraio, durante l'ottavo mese di gravidanza, mi è stato diagnosticato un enorme coagulo di sangue al cervello. Per settimane ho sopportato mal di testa lancinanti che mi costringevano a letto, finché non mi sono sottoposta a una risonanza magnetica che ha rivelato la terrificante verità. In un solo momento, io e la mia famiglia ci siamo trovati di fronte alla fragilità della vita. Mi ha ricordato quanto velocemente tutto possa cambiare e, nel bel mezzo di un anno difficile, tutto ciò che volevo era resistere e vivere. Ci siamo precipitati in ospedale e nel giro di poche ore sono stata operata d'urgenza. Mia figlia, Ori, è nata in quel momento di incertezza e paura. Il suo nome, che significa 'la mia luce', non è stato scelto a caso. Prima dell’operazione, ho detto a Jaron che la nascita di nostra figlia sarebbe stata la luce che mi avrebbe aspettato alla fine di questo tunnel".

Gal Gadot, 39 anni, e il marito Jaron Varsano, 48 anni, sono genitori anche di Alma, 12 anni, Maya, 6, e Daniella, 3.

Gal Gadot, la maternità e l'amore per la famiglia

Instagram @gal_gadot

Gal Gadot nel 2022 aveva condiviso in un'intervista la gioia di essere mamma.

"Adoro partorire, lo farei una volta alla settimana se potessi. È un momento così magico… è incredibile creare una nuova vita. A dire il vero ricorro sempre all'epidurale, quindi il parto non è così doloroso", aveva detto l'attrice a InStyle.

"Con Alma, la nostra primogenita, io e mio marito abbiamo completamente rivoluzionato la nostra routine del sonno. Lei ancora adesso si intrufola nel nostro letto: penso che prima o poi le insegneremo a dormire da sola. Maya, invece, ha iniziato a dormire tutta la notte da quando aveva cinque mesi", aveva raccontato in un'intervista.

"Sono una donna molto felice, non vedo l'ora di tornare a casa dalla mia famiglia ogni volta che finisco di lavorare a un film. Amo ogni momento che trascorro con mio marito e le nostre figlie", aveva aggiunto Gal Gadot.