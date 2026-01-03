Gaia Moretto, 31 anni, e Valentina Arrighetti, 40 anni, condividono a Verissimo le emozioni del giorno che si sono unite civilmente e ripercorrono la loro storia d'amore. "Abbiamo deciso di dirci le promesse la sera prima del matrimonio per paura di non riuscire a dirle per la troppa emozione", racconta la coppia di ex pallavoliste.

"Ci siamo conosciute in pandemia, quando abbiamo collaborato a un progetto legato alla pallavolo - racconta Gaia Moretto - Da lì abbiamo lavorato insieme finché ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci".

Valentina Arrighetti aggiunge: "Il primo incontro è stato molto emozionante, ma anche tanto strano perché finalmente ci potevano vedere, toccare". Riguardo l'idea di unirsi civilmente, Valentina aggiunge: "Sono stata io a proporlo, avevo bisogno di tempo, avevo deciso di chiederle di sposarmi almeno un anno e mezzo prima di farlo. Poi quando mi sono sentita pronta gliel'ho chiesto. Sono una persona migliore da quando conosco Gaia".