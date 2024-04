Scambio di tenerezze tra Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino. Dopo che quest'ultima, ospite a Verissimo nella puntata di sabato 20 aprile, aveva dichiarato di sognare una famiglia insieme a lui, Migliaccio ha postato un tenero video sul suo account Instagram.

"Dopo la bellissima dedica d'amore, mi ricatta perché non piango alle sue parole. Lei non sa che anche se non escono lacrime, il mio cuore straripa d'amore", ha scritto l'attore a corredo di un video in cui i due fidanzati scherzano e si abbracciano.

La storia d'amore tra Geatano Migliaccio e Giovanna Sannino

Giovanna Sannino parla a Verissimo della sua storia con Gaetano Migliaccio, conosciuto sul set di Mare Fuori: "Gaetano è un uomo d'altri tempi, sembra uscito da un film dell'800. Quando l'ho incontrato, non ero in un momento felice, uscivo da una storia che mi aveva cambiata, raffreddata. Lui ha avuto molta pazienza con me, mi ha corteggiata per cinque mesi".

Giovanna Sannino rivela che in futuro sogna una famiglia con Gaetano Migliaccio: "Mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano".