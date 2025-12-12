Dal primo incontro da giovanissimi al matrimonio: a Verissimo la storia d'amore di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.



Gabriela Chieffo ha 22 anni ed è un'estetista di professione. Giuseppe Ferrara ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia. Si sono conosciuti da giovanissimi: lei aveva 12 anni e lui 16. Sui social Gabriela aveva raccontato di aver vissuto un momento complesso pochi anni dopo l'inizio della storia con Giuseppe. "Non ve ne ho mai parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019, avevo 15 anni", aveva rivelato la ragazza.

Nel 2023 Gabriela e Giuseppe hanno partecipato a Temptation Island, dopo sette anni d'amore. È stata Gabriela a scrivere al programma, dopo aver scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito d'incontri con il nickname "American Boy" .



Ospite a Verissimo nel 2023, Gabriela Chieffo aveva parlato del difficile periodo in cui aveva scoperto il tradimento di Giuseppe. "A gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili", aveva detto la ragazza.

Dopo un intenso percorso a Temptation Island, hanno deciso di uscire separati dal falò di confronto. Si sono poi rincontrati a un secondo falò e hanno deciso di uscire insieme dal programma. Pochi mesi dopo è arrivata la proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne. Si sono sposati a luglio del 2025 e ora sono pronti a raccontare la loro nuova vita da marito e moglie.



