Frida Bollani Magoni: "Non vedere è un dono che mi ha insegnato ad ascoltare"

Frida Bollani Magoni racconta a Verissimo la sua storia. F iglia di Stefano Bollani e Petra Magoni, Frida è ipovedente dalla nascita, ma dotata di orecchio assoluto.

"Quando avevo circa tre anni, ero in macchina con mia mamma e le ho chiesto di farmi un Mi, perché sapevo già riconoscere le note. Lei ha fatto vari tentativi, ma alla fine gliel'ho fatto io il Mi. Lei l'ha registrato e poi ha fatto verificare ed era davvero un Mi, da lì hanno iniziato a immaginare avessi l'orecchio assoluto", racconta la cantante e pianista, 20 anni. Di se stessa bambina, ricorda anche: "Ero ossessionata di trovare le note di qualsiasi cosa".

Frida Bollani Magoni non si è mai sentita ostacolata dalla sua malattia: "La considero un dono. Donandomi la non vista, mi è stata data la possibilità di ascoltare. Non vedendo, mi sono dovuta concentrare su altro, sull'ascolto".

Oggi il presente e il futuro di Frida sono nella musica: "La musica è quello che voglio fare e oggi voglio essere Frida. I miei genitori mi hanno dato i mezzi per comunicare attraverso la musica, ma oggi voglio essere solo Frida".