Il nuovo re di Danimarca Frederik X - che è salito al trono il 14 gennaio a seguito dell’abdicazione della madre, la regina Margherita II - dopo il passaggio di consegne avvenuto durante una sessione del Consiglio di Stato a Christiansborg, si è affacciato dal balcone del palazzo di Copenaghen per salutare i sudditi con la moglie Mary.

Sui profili social della casa reale sono stati diffusi alcuni scatti privati del nuovo sovrano, 56 anni a maggio, con la moglie Mary Elizabeth Donaldson, 54 a febbraio. Tra le immagini anche una foto in cui la coppia reale è immortalata di spalle con i loro quattro figli: il primogenito Christan, principe ereditario di 18 anni, Isabella, 16 anni ad aprile, e i gemelli Vincent e Josephine, 13.

"Oggi il trono passa di mano. La mia speranza è di diventare il re unificatore di domani. È un compito che ho affrontato per tutta la vita. Una responsabilità che assumo con rispetto, orgoglio e grande gioia", ha detto nel suo primo discorso da re Frederik X, che ha chiesto "tutto il sostegno possibile per l’amata moglie", con la quale si è poi scambiato un bacio davanti a più di 100mila danesi scesi in piazza per omaggiare la coppia reale.

Frederik X di Danimarca

La decisione della regina Margherita II di lasciare il trono al figlio Frederik X era stata annunciata lo scorso 31 dicembre, durante il tradizionale discorso della sovrana. Un annuncio che ha colto di sorpresa i sudditi, visto che Margherita II è la prima regina danese a rinunciare volontariamente al trono in quasi 900 anni.

Nata a Copenaghen nel 1940, Margherita II è diventata regina nel 1972, dopo la morte del padre Federico IX.

Nel 1967 ha sposato Henri de Laborde de Monpezat - scomparso nel 2018 -, da cui ha avuto due figli: il re Federico X (1968) e il principe Gioacchino (1969).