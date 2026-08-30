Frank Matano è diventato papà per la prima volta. Il comico, 36 anni, pubblica uno scatto con il figlio Marcello, avuto con la compagna Ylenia Azzurretti. "Tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata", ha scritto Frank Matano nella didascalia del post, aggiungendo con ironia: " Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto".

Nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1989, ma cresciuto a Carinola, sempre in provincia di Caserta, Frank Matano è uno youtuber, comico e attore italiano. Dopo aver raggiunto la notorietà grazie al suo canale YouTube, ha preso parte a diversi programmi tv tra cui Le Iene e Italia's Got Talent. Ha preso parte anche a diversi film tra cui Fuga di cervelli e Ma che bella sorpresa.



Frank Matano è legato a Ylenia Azzurretti da circa sei anni. "Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici", aveva raccontato il comico in un'intervista a Repubblica.



Nel video sotto, la prima estate da mamma e papà dei Vip.