Francesco Renga ha compiuto 56 anni, la sorpresa dei figli

Francesco Renga il 12 giugno ha compiuto 56 anni e i figli Jolanda e Leonardo per festeggiare questa data importante hanno organizzato una sorpresa per il padre.

"Sorpresa dei miei 'bambini' stanotte… e sono 56! Quello che ricordo è sempre davanti a me o nel mio cuore! Grazie a tutti per l'amore", ha scritto su Instagram il cantante, aggiungendo un cuore a un video dei festeggiamenti con i figli.

"Bravo papà", ha commentato, aggiungendo l'emoticon di un altro cuore, l'ex compagna Ambra Angiolini, madre di Jolanda e Leonardo.

Francesco Renga e l'amore per i figli a Verissimo

Ospite a Verissimo, Francesco Renga aveva condiviso l'amore per i figli: "Essere padre è una grande responsabilità, perché non c'è un modo per educare i figli ma devi dare loro il buon esempio, come facevano i nostri genitori con noi".

A proposito del figlio Leonardo, il cantante aveva aggiunto: "Per esempio con Leonardo, che ora ha la moto, io mi comporto come mio padre faceva con me e ogni volta mi viene da ridere per questa cosa".