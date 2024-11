Francesco Cicchella ospite a Verissimo

Comico, cantante e musicista con una storia che merita di essere raccontata: Francesco Cicchella si racconterà a Verissimo, sabato 23 novembre alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Napoli nel 1989, Francesco Cicchella si appassiona al mondo dello spettacolo e del teatro fin da piccolo. Inizia il suo percorso di studi iscrivendosi al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, dove studia pianoforte e canto jazz. A soli 17 anni vince il Premio Totò alla comicità.

Le sue imitazioni hanno conquistato anche il pubblico di Amici, programma in cui Francesco Cicchella ha partecipato in qualità di imitatore vestendo i panni - tra gli altri - di Achille Lauro, Ultimo e Geolier. Non poteva mancare la sua presenza anche nella prima puntata di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebra proprio i talenti di Amici.