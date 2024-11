Francesco Cicchella: "Mia mamma sogna ancora per me il posto fisso"

"Per mia mamma questo è un gioco, non è un lavoro. Ogni tanto mi propone qualche concorso nelle forze dell'ordine", afferma il comico a Verissimo

Francesco Cicchella racconta a Verissimo che nonostante lavori come comico da diversi anni - sia in teatro che in tv - sua madre cerchi ancora di convincerlo a cercare un altro lavoro. "Mia mamma è contenta di me, ma ogni tanto mi propone i concorsi nelle forze dell'ordine", racconta il comico, 35 anni.

E aggiunge: "Per mia mamma questo è un gioco non è un lavoro, quindi mi porta qualche giornale su cui ha letto di qualche annuncio. Sogna ancora il posto fisso per me".

Francesco Cicchella rivela anche la reazione della mamma alla notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015: "Prima mi chiese se come cantante o come comico. Poi mi consigliò di dirlo in giro altrimenti non mi avrebbe visto nessuno. Ma in meno di 20 secondi cambiò argomento".