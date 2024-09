Francesco Arca, la foto con la famiglia al completo

Ritratto di famiglia di fine estate per Francesco Arca e Irene Capuano. L'attore, 44 anni, ha condiviso sui social uno scatto accanto alla compagna Irene Capuano, 45 anni, e i loro figli Maria Sole e Brando Maria, di 9 e 6 anni, con cui sta trascorrendo le vacanze in Sardegna.

"Per aggiustarti": è la didascalia scelta da Francesco Arca per il bellissimo ritratto di famiglia, pubblicato anche sui social da Irene Capuano. "La mia famiglia è composta da persone che profumano di qualcosa che non si può descrivere, e a cui appartengono tutte quelle cose che non si possono raccontare. A loro devo i miei segreti più preziosi, i miei maggiori sforzi e i miei sorrisi più grandi", ha scritto la compagna dell'attore.

Francesco Arca e Irene Capuano si sono conosciuti per la prima volta nel 2004, ma si sono ritrovati 10 anni dopo per non lasciarsi più. A raccontare la loro storia era stata la stessa Irene in una lettera a Verissimo. Francesco Arca si era commosso per quelle parole, dicendo: "La mia famiglia è il mio punto forte, ma anche il mio punto debole".