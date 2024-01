Francesca Sorrentino: "Ho sofferto di anoressia"

La protagonista di Temptation Island racconta a Verissimo il difficile periodo in cui ha sofferto di disturbi alimentari: "Non vedevo la luce"

Francesca Sorrentino racconta a Verissimo il difficile periodo in cui ha sofferto di disturbi alimentari.

"Ho iniziato a stare male nel periodo della pandemia, dopo aver conosciuto Manuel. È stato un periodo in cui non vedevo la luce", afferma la protagonista di Temptation Island.

Francesca Sorrentino spiega: "Ho sofferto di anoressia. Non mangiavo proprio. Avevo perso 15 chili. Non avevo la forza di alzarmi dal letto, di andare in palestra, non riuscivo a fare nulla. Prima dei pasti piangevo e al momento dei pasti giocavo con il cibo senza mangiare nulla".

Francesca afferma che in quel periodo le è stato vicino il suo fidanzato Manuel: "Non era facile starmi vicino, lui ha cercato di starmi vicino in tutti i modi". Allo stesso tempo, la protagonista di Temptation Island non nega che parte del suo malessere scaturiva anche dalla loro relazione turbolenta: "Lui per me da una parte era un po' il cuscino, ma dall'altra parte era lo schiaffo. Lui stesso mi diceva: 'Non so se sono io la causa del tuo male'".

Oggi, la protagonista di Temptation Island assicura di stare bene: "Oggi è solo un brutto ricordo".