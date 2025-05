Alessia e la storia d'amore con Luk3: "All'inizio avevo paura della differenza di età"

La ballerina, 23 anni, parla a Verissimo della storia d'amore con il cantante, 18 anni: "Quest'estate, per quel che posso, lo seguirò"

Alessia Pecchia e Luk3 parlano a Verissimo della loro storia d'amore fuori da Amici24. "Dopo la puntata, Luca è stato la prima persona che ho chiamato e siamo stati un'ora al telefono. Da quando è uscito, mi è mancata una figura importante", afferma la ballerina, 23 anni.

Alessia rivela di aver notato il cantante, 18 anni, ancora prima di entrare ufficialmente nella scuola: "Mi ha colpito dal primo momento quando ci siamo incrociati alle audizioni. All'inizio avevo paura della differenza di età, pensavo che non potesse funzionare. Poi ci siamo ritrovati in casetta."

Per quanto riguarda il loro futuro insieme, Luk3 dice: "Sono contentissimo di condividere con lei questa nuova vita, di avere una persona al mio fianco che mi supporta. Io quest'estate sarò molto in giro e spero che lei possa esserci quando vuole. E anche io sarò pronto a supportarla qualsiasi cosa farà". "Io, per quel posso, lo seguirò", aggiunge la cantante.