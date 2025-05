Antonia Nocca parla a Verissimo dell'amore oggi: "La musica è l'amore. Sono la stessa cosa. L'amore è la mia ragione di vita ed è la ragione per cui canto. Davvero vivo solo per l'amore". La cantante, 19 anni, spiega: "Per l'amore di mia madre, per l'amore di mio padre, per l'amore delle persone, per l'amore per la musica, e un po', ora posso dirlo, per l'amore per me stessa".

A Verissimo Antonia Nocca racconta anche di alcuni momenti di fragilità che ha vissuto nella scuola: "Ho avuto un problema grave, mi ero convinta di non sapere più cantare. Sono contenta perché sono riuscita a risolverlo". A questo proposito, la cantante aggiunge: "Sono sempre un po' in lotta con me stessa. È come se avessi delle formiche nella mia testa che litigano tra loro. Il pensiero si disfa e si crea da solo continuamente. Come se ci fosse un tribunale nella mia testa tra giusto e sbagliato".