Francesco Fasano parla a Verissimo dell'amore: "Ho imparato a sentirmi libero. All'inizio avevo paranoie sul giudizio della gente. Oggi dico fregatevene del giudizio. In amore non c'è niente di sbagliato. Io non metto muri e invito tutti ad abbattere muri e pregiudizi".

Per quanto riguarda l'amore oggi, il ballerino, 24 anni, afferma di essere single: "Non sono innamorato. In amore va malissimo, sono molto sfortunato. Spero però di trovare la persona della mia vita e di vivere un amore lungo, felice e sereno".