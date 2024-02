Francesca Sorrentino: "Con Manuel litighiamo spesso, stiamo cercando un nostro equilibrio"

Francesca Sorrentino parla della relazione con Manuel Maura e spiega perché al momento preferisce non pubblicare sui social foto di coppia.

"La mia relazione con Manuel procede, siamo fidanzati", assicura Francesca nelle storie su Instagram. E aggiunge: "Litighiamo spesso, come penso tutte le coppie. Stiamo cercando di ricostruirci, di ritrovarci. Anche perché il tempo è passato e le cose sono successe quindi stiamo cercando di ritrovare un nostro equilibrio. Non è facile, ma ci stiamo provando".

"È per questo che non metto foto sui social felici e contenti. Stiamo un attimo vedendo tra di noi di ritrovare una serenità. Poi quando sarò felice e contenta e la nostra serenità sarà ritrovata al cento per cento metterò foto dalla mattina alla sera", spiega Francesca Sorrentino.

Francesca e Manuel parlano a Verissimo del loro ritorno insieme

Ospiti a Verissimo, Francesca e Manuel aveva parlato del ritorno insieme dopo Temptation Island, da cui la coppia era uscita separata.

"Sta andando bene, siamo sereni, equilibrati, non litighiamo più", avevano detto. Ma avevano preferito non pensare troppo al futuro: "Abbiamo deciso di riprovarci, se sono rose fioriranno. Se non dovesse andare, ci lasceremo, ma in maniera matura".