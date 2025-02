Francesca Sofia Novello celebra la secondogenita Gabriella: "Buon primo mese amore mio"

Francesca Sofia Novello festeggia sui social il primo mese della secondogenita Gabriella, nata il 4 gennaio 2025 dalla relazione tra la modella e Valentino Rossi. "Buon primo mese amore mio", scrive la modella su Instagram, a corredo di uno scatto in cui bacia dolcemente la piccola. Dalla nascita di quest'ultima, Francesca Sofia Novello ha condiviso sui social diversi scatti che immortalano la nuova vita da mamma bis. "L'amore si moltiplica" aveva scritto pochi giorni dopo il parto, pubblicando un carosello di immagini in cui ogni dettaglio faceva riferimento alla nuova arrivata. E ancora, a metà gennaio l'influencer aveva condiviso altri scatti in cui immortalavano momenti di vita con Valentino Rossi e con le figlie Gabriella e Giulietta, nata a marzo del 2022.

Francesca Sofia Novello, la nascita della secondogenita Gabriella

Sabato 4 gennaio 2025 Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello avevano annunciato sui social di essere diventati genitori. "Benvenuta Gabriella", aveva scritto la coppia a corredo di un tenero scatto che ritraeva i genitori e la nuova arrivata ancora in ospedale. "Il nostro cuore esplode di Amore", aveva scritto ancora la modella nelle storie Instagram.

Francesca Sofia Novello e l'amore per Valentino Rossi

"Penso che Vale sia l'uomo della mia vita, è un ragazzo solare e simpatico - aveva raccontato Francesca Sofia Novello durante l'intervista rilasciata a Verissimo nel 2021 -. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". Mentre a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva spiegato: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".